В России ученые научились за минуту определять поддельное вино

О результатах исследования Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений сообщили РИА "Новости".

Специалистами института был создан специальный прибор для быстрого исследования соков и вин на предмет наличия синтетических красителей в них.

Прибор в реальном времени оценивает наличие примесей в напитках. Обычно это занимает не более минуты.

В ВНИИФТРИ вопросом занялись после обращения из института безалкогольной и винодельческой промышленности. Там специалистам была нужна оценка образцов напитков на предмет фальсификата.

Устройство получило название фотоспектрометрического анализатора синтетических красителей. Новую разработку можно использовать при продаже или производстве, уточняют ученые.

Ранее мы сообщали о том, что ученые назвали напиток, который вдвое снижает риск развития онкологии.

Видео: YouTube / vitaaminmc