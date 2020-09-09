В России зарплата среднего класса выросла до 42,9 тыс. рублей

За год больше всего зарплаты выросли у работников тяжелой промышленности, такси и общепита.

В России средняя зарплата у среднего класса выросла за год на 8%. По итогам третьего квартала она составила 42,9 тыс. рублей. Сбережения при этом на одного члена семьи выросли до 54,7 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании "Потребительский индекс Иванова" SberCIB Investment Research.

Отмечается, что средние зарплаты выросли на 30% по сравнению с третьим кварталом 2020 года у работников тяжелой промышленности, такси, транспорта и общественного питания. При этом на 27% средние зарплаты выросли в сельском хозяйстве, на 22% в розничной торговле. Отмечается, что зарплаты выросли из-за дефицита сотрудников.

При этом выросли у среднего класса и расходы на продукты. Для сравнения, в третьем квартале 2020 года на еду условная семья тратила на еду 37% доходов, а в этом году - 38,1%. При этом доля тех, для кого цены при выборе магазина являются важным фактором, за квартал упала на два процентных пункта, до 64%.

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