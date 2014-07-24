Петербург оказался десятым в рейтинге регионов по доле среднего класса

По мнению аналитиков, в эту категорию входят семьи Северной столицы из трёх человек с общим доходом не менее 105 тыс. рублей.

Петербург занял финальное место в десятке российских регионов по численности среднего класса. Всего в городе насчитывается 21,2% семей этой категории. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на своих аналитиков.

Первым в топе стал Ямало-Ненецкий автономный округ с 46,6% среднего класса от численности населения. Следом идут Магаданская область (37%) и Чукотский автономный округ (33%). Столица России заняла восьмое место в рейтинге – там средний класс составляет 24,4%. Такие результаты специалисты объясняют высокими зарплатами в северных регионах и относительно дешёвым жильем в их городах.

Отметим, что, по мнению аналитиков, в категорию "средний класс" входят семьи Северной столицы из трёх человек с общим доходом не менее 105 тыс. рублей.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург входит в рейтинг регионов РФ с "суперзарплатами" от 150 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV