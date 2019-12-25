За сутки вылечились от инфекции 11, 2 тысячи человек.

В России третий день подряд выявили более 9 тысяч случаев коронавируса. Об этом сообщили представител оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции. За последние сутки медики зарегистрировали 9632 новых пациентов с подтвержденным COVID-19. На данный момент общее число эпизодов инфицирования по стране выросло до 4,447 млн.

По числу зараженных за сутки лидируют Москва (1 728 новых случаев), Петербург (899 случаев) и Московская область (651 случая). Наименьший суточный прирост за день зафиксирован в Еврейском автономном округе и на Чукотке (по два пациента), в Тыве и в Ненецком автономном округе (по одному человеку).

Полностью выздоровели за последние сутки по России 11,2 тысяч человек, за весь период этот показатель составил 4,060 млн. пациентов. Погибшими за день от коронавируса считаются 392 человека.

В Волгоградской области продлили карантинные ограничения из-за пандемии.

Фото: Pixabay.com, оперштаб России