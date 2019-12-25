Оперштаб смягчил условия для лиц старше 65 лет.

В Волгоградской области продлили карантинные ограничения из-за пандемии. Об этом на заседании оперативного штаба рассказали чиновники. Специалисты смягчат ряд мер для пенсионеров из-за стабилизации эпидемиологической обстановки. В частности, власти возобновят дачные маршруты общественного транспорта, а также с 20 марта продажу социальных проездных билетов для пожилого населения.

Внесены изменения в постановление губернатора Волгоградской области...С 1 апреля в полном объеме заработают межмуниципальные - дачные - транспортные маршруты. Гражданам старше 65 лет также до 1 октября продлена возможность подачи заявлений без личного посещения учреждений о праве на меры социальной поддержки и соцпомощь. сообщение оперштаба региона

Напомним, что постановление местного правительства рекомендует населению соблюдать масочно-перчаточный режим в общественных местах, государственных учреждениях, в транспорте.

Попова назвала обязательным ношение масок на улице, если собираются более 50 человек.

Фото: Piter.tv