Попова назвала обязательным ношение масок на улице, если собираются более 50 человек

В Роспотребнадзоре напомнили о действующей федеральной норме.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала обязательным ношение медицинских масок на улице, если собираются более 50 человек. Об этом чиновница сообщила журналистам ТАСС в интервью. Она добавила, что данный режим в общественных местах власти не отменяли. Он введен постановлением главного санитарного врача РФ.

Федеральная норма обязательна для исполнения для всех. Поэтому сегодня действует масочный режим в общественных местах, в общественных помещениях и при скоплении на улице более 50 человек. Во всех остальных случаях на улице маски не обязательны. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Эксперт напомнила, что российские регионы в рамках действующего законодательство не могут самостоятельно изменить федеральную норму об обязательном масочном режиме.

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Фото: Kremlin.ru