Попова назвала обязательным ношение масок на улице, если собираются более 50 человек

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала обязательным ношение медицинских масок на улице, если собираются более 50 человек. Об этом чиновница сообщила журналистам ТАСС в интервью. Она добавила, что данный режим в общественных местах власти не отменяли. Он введен постановлением главного санитарного врача РФ.
Федеральная норма обязательна для исполнения для всех. Поэтому сегодня действует масочный режим в общественных местах, в общественных помещениях и при скоплении на улице более 50 человек. Во всех остальных случаях на улице маски не обязательны.
Анна Попова, глава Роспотребнадзора
Эксперт напомнила, что российские регионы в рамках действующего законодательство не могут самостоятельно изменить федеральную норму об обязательном масочном режиме.
Глава Роспотребнадзора высказалась о происхождении коронавируса.
Фото: Kremlin.ru
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