Глава Роспотребнадзора высказалась о происхождении коронавируса

Попова уверена, что коронавирус пришел к человеку через животное.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова высказалась о происхождении коронавируса. Об этом она заявила в эфире "России 24".

Недавно группа экспертов ВОЗ провела ряд исследований в Китае, чтобы установить причины возникновения коронавируса. Один из членов команды Питер Дасзак допустил, что коронавирус передался человеку от летучих мышей. Он зародился в Китае, а затем оказался на ферме диких животных. Потом коронавирусом начали болеть сотрудники фермы, либо обитатели – хорьки, собаки и так далее. В общем и целом, гипотеза о передаче COVID-19 от диких животных через промежуточное звено получила наибольшую поддержку китайских ученых и участников миссии ВОЗ. Исследования продолжаются.

По последним данным за время пандемии коронавируса во всем мире COVID-19 подтвердился у 110 млн человек. Примерно 2,4 млн пациентов скончались от осложнений, вызванных вирусом.

Ранее мы сообщили, что суд признал Навального виновным в клевете на ветерана.

Видео: YouTube / Россия 24