Следственный комитет РФ по региону разбирается в обстоятельствах смерти женщины.

Пропавшая в Волгограде мать двоих детей вернулась домой и сразу умерла. Об этом сообщили местные журналисты. По данным СМИ, 37-летняя Елена Левентуева нашлась после того, как начались ее поиски. Женщина успела дойти до дома и сообщить, что в ней все благополучно.

Напомним, что согласно информации от родственников погибшей, Левентуева ушла утром 4 марта в банк. До 6 марта от нее не было никаких известий. Она не отвечала на звонки, а после 00:15 телефон перестал быть в зоне действия сети.

Утром 6 марта пропавшую нашла полиция. Женщина была на даче, хотя накануне там побывали оперативники и не увидели исчезнувшую. В СМИ утверждается, что жительница Волгограда находилась в состоянии, сходным с алкогольным опьянением, но спиртным от нее не пахло. В Следственном комитете женщина рассказала, что в ее отношении противоправных действий не совершалось, а дома она отсутствовала добровольно. Телесных повреждений на ней зафиксировано не было.

Домой ее привезли живой и здоровой. Но дома она скончалась. Причины выясняются. Телесных повреждений на ней нет...Организована процессуальная проверка. Она пока ехала домой, не сообщала, что ее кто-то удерживал или бил. СК РФ по региону

ФСБ задержала депутата-коммуниста и доставила на допрос.

Фото: Наталья Левентуева

