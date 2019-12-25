Больше всего новых зараженных в Москве, Подмосковье и Петербурге.

В России третий день подряд выявили более 25 тыс. заболевших COVID-19. Об этом рассказали представители оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Ранее (15 июля) специалисты зарегистрировали 25 293 заболевших, 16 июля — 25 704. В общей сложности с начала пандемии инфекцию подхватили 5 907 999 человек. Больше всего новых заболевших в Москве. Медики диагностировали коронавирус в 4,5 случаях. Еще 2,5 тысячи пациентов выявлены в Московской области, 1,9 тысячи - в Петербурге.

За последние сутки от COVID-19 скончались 878 человек. Ниже порога в 700 летальных случаев показатель не опускался с 6 июля. Больше всего погибших за день в Петербурге. Там умерло 105 человек. Следом за ним идет Москва со 102 смертями. Третьей место в антирейтинге получила Иркутская область с 38 смертями.

За все время распространения коронавируса в РФ от ковидаумерли 147 655 человек.

В России зафиксировали новый максимум смертей пациентов с коронавирусом.

Фото: оперштаб РФ