Побит рекорд от 9 октября.

В России суточный прирост заразившихся COVID-19 установил новый рекорд за последние сутки. В стране количество новых пациентов с коронавирусом увеличилось до 12 846 человек. Об этом рассказали представители оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

За последние сутки новые пациенты выявлены во всех регионах страны. Из них 3338 человек (26% пациентов) не имеют клинических проявлений инфекции. Суточный прирост составил 1%. Больше всего зараженных зафиксировано в Москве (4105 человек), Петербурге (501 человек) и Московской области (416 человек).

Напомним, что предыдущий рекорд принадлежал 9 октября. В тот день в России коронавирусом заразились 12 126 человек. До этого максимальный показатель был достигнут только 11 мая - 11 656 новых инфицированных. За весь период пандемии по стране заразились 1 млн 285 тысяч 84 человека.

Оперштаб Москвы заявил об обязанности сотрудников предоставлять сведения.

Фото: Pixabay.com