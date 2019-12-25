Все новые случаи заражения были выявлены у тех, кто выезжал за границу.

В России сутки выявили еще 57 случаев заражения коронавирусом. Теперь общее число заболевших составило 495 человек, об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Все новые случаи заражения были выявлены у тех, кто выезжал за границу.

Сегодняшние зараженные были зарегистрированы в 14 регионах России. 28 из них в Москве Пять в Петербурге, в Воронежской и Свердловской областях — по 4, в Башкортостане — 3.

В Липецкой, Орловской, Ленинградской областях и Приморском крае — по 2 случая. По одному в Калужской, Волгоградской, Самарской областях, Чечне и Татарстане.

Ранее врач-инфекционист описал особенности механизма заражения коронавирусом.