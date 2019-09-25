В сентябре этого года пройдут совместные стратегические учения "Запад-2021".

В России стартовали крупнейшие за всю историю Росгвардии учения "Заслон-2021". Они продлятся до 30 июля и станут частью подготовки к совместным стратегическим учениям "Запад-2021". Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Учения "Запад-2021" пройдут в сентябре этого года. Привлекут для участия воинские части и соединения из разных округов войск Национальной гвардии. Участвовать будут и подразделения территориальных управлений.

В районы практических занятий переброска сил будет осуществляться авиацией, а также автомобилями и поездами.

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Видео: Telegram/Военный обозреватель