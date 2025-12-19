В России средние платежи по ипотеке с маткапиталом снизились на 12 тыс. рублей

Татьяна Решетникова сообщила о статистике по использованию маткапитала для улучшения жилищных условий семьи.

Средние платежи по ипотеке с использованием материнского капитала на территории России снизились на 12 тысяч рублей в месяц с 1 февраля 2026 года. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделала руководитель ипотечного департамента федеральной компании "Этажи" Татьяна Решетникова. Эксперт пояснила что наименьший платеж для клиентов регистрируется в Челябинске. Для расчета сведений брались такие показатели, как средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в крупнейших городах страны, площадь квартиры в 35 квадратных метров, средняя ставка по рыночной ипотеке на начало текущего месяца (20,5 процентов), срок кредитования в 20 лет с первоначальным взносом 30 процентов и размер материнского капитала на двоих детей, который с 1 февраля 2026 года составляет 974 189 рублей.

Она пояснила, что использование материнского капитала при покупке недвижимости в стране становится все более популярным способом оплаты. Это решение граждане принимают в связи с тем, что при существовании высоких ипотечных ставок на вторичном рынке, а также при росте цен на квартиры в новостройках, маткапитал дает возможность людям уменьшить переплату по кредиту.

Почти 654 тыс. семей из Петербурга и Ленобласти получили сертификаты на маткапитал.

