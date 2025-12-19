Почти 654 тыс. семей из Петербурга и Ленобласти получили сертификаты на маткапитал

Основная масса – 44 700 семей (около 40%) – предпочли вложить средства в жилье, приобретая квартиры или погашая жилищные кредиты.

В 2025 году почти 654 тыс. семей из Петербурга и Ленинградской области стали обладателями сертификатов на материнский капитал, что существенно превысило показатели прошлого года, когда отделения СФР по двум регионам выдали порядка 598 тысяч сертификатов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уже в первый год получения сертификата 110 600 семей распорядились средствами материнского капитала. Основная масса – 44 700 семей (около 40%) – предпочли вложить средства в жилье, приобретая квартиры или погашая жилищные кредиты. Объем выделенных средств на эти цели составил внушительные 16 миллиардов 937 миллионов рублей, практически сопоставимый с показателем предыдущего года (17 миллиардов 525 миллионов рублей).

Еще одно популярное направление использования семейного капитала – оплата образовательных расходов. В 2025 году образовательные нужды оплатили 37,8 тысяч семей, использовав сумму в 2 миллиарда 149,7 миллиона рублей. Это значительно больше, чем годом ранее, когда таких семей было 31,9 тысячи, а расходы составили 1 миллиард 639,55 миллиона рублей.

Кроме того, семьи все активнее выбирают возможность получать ежемесячное пособие из сумм материнского капитала. За прошлый год такую меру поддержки использовали более 25,5 тысяч семей региона.

Интересным моментом стало увеличение числа женщин, направляющих средства маткапитала на формирование пенсионных накоплений. Эта тенденция растет уже несколько лет: если в 2023 году этим направлением воспользовалось немногим более 300 человек, то в 2025 году эта цифра достигла почти 920 человек.

Начиная с 1 февраля текущего года отделение Социального фонда проведет индексацию материнского капитала, увеличив размер финансовых выплат на уровень инфляции, определенный Росстатом. Индексация коснется как семей, которые еще не пользовались поддержкой, так и тех, кто уже использовал часть средств.

Получить информацию о сумме оставшегося материнского капитала родители могут через портал государственных услуг, в территориальных подразделениях Социального фонда и многофункциональных центрах.

Фото: Pxhere