Единое пособие семьям с детьми и беременным будет назначаться по новым правилам в Петербурге и Ленобласти

Сумму пересчитают автоматически после изменения прожиточного минимума.

В 2025 году свыше 130 тыс. семей Петербурга и Ленобласти получали единое пособие на детей в возрасте до 17 лет от отделения СФР по региону. В феврале текущего года пособие будет начисляться в увеличенном размере: сумму пересчитают автоматически после изменения прожиточного минимума. В городе прожиточный минимум составляет 22 502 рубля, в области – 22 089 рублей, а для детей – 20 025 и 19 657 рублей соответственно.

Кроме того, с января вступили в силу новые правила назначения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка до 17 лет и выплат беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки. Для получения пособия нужно, чтобы доход каждого трудоспособного члена семьи был не менее восьмикратной величины минимального размера оплаты труда. Так как в 2026-м МРОТ равен 27 093 рубля, сумма дохода трудоспособного члена семьи не может быть менее 216 744 рублей, иначе в назначении пособия заявителю откажут.

Сумма единого пособия по-прежнему устанавливается в зависимости от уровня доходов семьи: чем он меньше, тем больше размер предоставляемой выплаты. Размер единого пособия для семей с детьми до 17 лет и беременных женщин составляет 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума. Пресс-служба регионального отделения СФР

Фото: Piter.TV