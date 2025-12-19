  1. Главная
Единое пособие семьям с детьми и беременным будет назначаться по новым правилам в Петербурге и Ленобласти
Сегодня, 11:22
Сумму пересчитают автоматически после изменения прожиточного минимума.

В 2025 году свыше 130 тыс. семей Петербурга и Ленобласти получали единое пособие на детей в возрасте до 17 лет от отделения СФР по региону. В феврале текущего года пособие будет начисляться в увеличенном размере: сумму пересчитают автоматически после изменения прожиточного минимума. В городе прожиточный минимум составляет 22 502 рубля, в области – 22 089 рублей, а для детей – 20 025 и 19 657 рублей соответственно. 

Кроме того, с января вступили в силу новые правила назначения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка до 17 лет и выплат беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки. Для получения пособия нужно, чтобы доход каждого трудоспособного члена семьи был не менее восьмикратной величины минимального размера оплаты труда. Так как в 2026-м МРОТ равен 27 093 рубля, сумма дохода трудоспособного члена семьи не может быть менее 216 744 рублей, иначе в назначении пособия заявителю откажут. 

Сумма единого пособия по-прежнему устанавливается в зависимости от уровня доходов семьи: чем он меньше, тем больше размер предоставляемой выплаты. Размер единого пособия для семей с детьми до 17 лет и беременных женщин составляет 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума. 

Пресс-служба регионального отделения СФР 

Ранее на Piter.TV: пенсии ниже прожиточного минимума начали автоматически повышать в Петербурге. 

Фото: Piter.TV 

Теги: пособие, сфр
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

