Тяжёлой ситуация остаётся в нескольких субъектах.

В России спрогнозировали спад заболеваемости коронавирусом. Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что он начнётся примерно в конце ноября. Об этом пишут "РИА Новости".

В конце ноября уже спад будет виден в основной части регионов. Агаси Тавадян, эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований

По его словам, тяжёлой ситуация остаётся в нескольких субъектах — это Подмосковье, Крым, Коми, Санкт-Петербург, Татарстан, Калининградская область. Тавадян отметил, что эти регионы преодалеют плато позднее остальных.

Эксперт подчеркнул, что самая благополучная эпидемиологическая обстановка наблюдается в Севастополе и Еврейской автономной области.

Ранее в ВОЗ рассказали о диалоге с разработчиками российской вакцины от COVID-19.

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