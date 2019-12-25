В России спрогнозировали спад заболеваемости коронавирусом. Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что он начнётся примерно в конце ноября. Об этом пишут "РИА Новости".
В конце ноября уже спад будет виден в основной части регионов.
Агаси Тавадян, эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований
По его словам, тяжёлой ситуация остаётся в нескольких субъектах — это Подмосковье, Крым, Коми, Санкт-Петербург, Татарстан, Калининградская область. Тавадян отметил, что эти регионы преодалеют плато позднее остальных.
Эксперт подчеркнул, что самая благополучная эпидемиологическая обстановка наблюдается в Севастополе и Еврейской автономной области.
Ранее в ВОЗ рассказали о диалоге с разработчиками российской вакцины от COVID-19.
Фото: pixabay.com
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