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В России спецназ получит парашют, позволяющий десантироваться с 70 метров
Сегодня, 9:07
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lesjasap

В России спецназ получит парашют, позволяющий десантироваться с 70 метров

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Эксперт раскрыл уникальные возможности системы "Штурм".

В России спецназ получит парашют безранцевого типа, позволяющий десантироваться с 70 метров. Об этом журналиста "РИА Новостей" рассказал советник генерального директора холдинга "Технодинамика" Сергей Хурсевич. По словам эксперта, силовикам предоставят систему "Штурм". В настоящее время проводятся заводские испытания системы. После них систему ждут государственные тесты. 

Специалист добавил, что парашютная система испытана в ходе учений с военных бортов. Действующие военнослужащие с ней еще не совершали прыжков. Тесты проводились на сотрудниках холдинга. Хурсевич добавил, что "Штурм" - уникален. 

Ее замысел состоит в том, что в идеале сами купола со свободными концами могут находиться в летательном аппарате, а не за плечами у парашютиста

Сергей Хурсевич, советник гендиректора "Технодинамики"

Эксперт заметил, что "Штурм" - единственная система, которая позволяет вводить подразделение сразу в бой, а не высаживаться в отдалении от переднего края.

Опубликовано видео смертельного прыжка парашютиста в Свердловской области.

Теги: десант, парашют, спецназ, штурм
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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