В России спецназ получит парашют, позволяющий десантироваться с 70 метров

Эксперт раскрыл уникальные возможности системы "Штурм".

В России спецназ получит парашют безранцевого типа, позволяющий десантироваться с 70 метров. Об этом журналиста "РИА Новостей" рассказал советник генерального директора холдинга "Технодинамика" Сергей Хурсевич. По словам эксперта, силовикам предоставят систему "Штурм". В настоящее время проводятся заводские испытания системы. После них систему ждут государственные тесты.

Специалист добавил, что парашютная система испытана в ходе учений с военных бортов. Действующие военнослужащие с ней еще не совершали прыжков. Тесты проводились на сотрудниках холдинга. Хурсевич добавил, что "Штурм" - уникален.

Ее замысел состоит в том, что в идеале сами купола со свободными концами могут находиться в летательном аппарате, а не за плечами у парашютиста Сергей Хурсевич, советник гендиректора "Технодинамики"

Эксперт заметил, что "Штурм" - единственная система, которая позволяет вводить подразделение сразу в бой, а не высаживаться в отдалении от переднего края.

Опубликовано видео смертельного прыжка парашютиста в Свердловской области.