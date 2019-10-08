Опубликовано видео смертельного прыжка парашютиста в Свердловской области

По предварительным данным, у парашютиста не раскрылся основной парашют, стропы которого впоследствии запутались со стропами запасного парашюта.

Накануне, 7 октября, в Свердловской области разбился парашютист во время тренировочного прыжка. Piter.TV сообщал первые подробности и публиковал видео с места трагедии.

Сегодня появилось видео самого прыжка, который трагически оборвал жизнь 35-летнего мужчины. По предварительным данным, у парашютиста не раскрылся основной парашют, стропы которого впоследствии запутались со стропами запасного парашюта. По другой версии, запасной парашют не раскрылся из-за нехватки высоты. Известно, что мужчина прыгал с вертолета МИ-8 с высоты 800 метров. На опубликованных кадрах видно, что стропы парашюта запутались, и парашютист пытается их распутать.

Видео: РУ_ЧП, Следак Шепнул