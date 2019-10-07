В Свердловской области на тренировке погиб парашютист

Опубликовано видео с места трагедии.

Сегодня, 7 октября, в Свердловской области во время тренировочного прыжка разбился парашютист.

ЧП произошло утром в селе Логиново Белоярского района при проведении тренировочного прыжка с вертолета Ми-8. Мужчина совершал прыжок с высоты 800 метров. Мужчину спасти не удалось, он получил травмы несовместимые с жизнью. Этот прыжок был для мужчины 35.

По предварительным данным, у мужчины не раскрылись ни основной, ни дополнительный парашюты. Следственными органами ведется по данному факту проверка.

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