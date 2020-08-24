Госиспытания комплекса начнутся в следующем году.

В России создают новейший высокоточный миномет "Грань". Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщили представители холдинга "Высокоточные комплексы", входящего в состав государственной корпорации "Ростех". Специалисты объяснили, что государственные испытания вооружения начнутся во второй половине 2021 года.

Новый комплекс имеет управляемые мины. Решение о порядке принятия на вооружения 120-мм выстрела принято начальником генерального штаба ВС России в мае 2019 года. В настоящее время разрабатывается необходимая материальная часть для тестов. Ей занимаются сотрудники АО "КБП".

Напомним, что комплекс "Грань" может стрелять одновременно из нескольких минометов по различным целям без создания помех друг для друга. Также военные сократили метеобаллистическую подготовку исходных установок. Вооружение способно поражать цель, которая движется в узком проходе или расположенную за высокими гребнями укрытий.

Российский танк "Спрут-СДМ1" передали на госиспытания.

Видео: YouTube / Line Front