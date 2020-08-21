Российский танк "Спрут-СДМ1" передали на госиспытания

Минобороны РФ протестирует новый танк за полтора года.

Российский авиадесантируемый легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1" передали на государственные испытания. В пресс-службе госкорпорации "Ростеха" рассказали, что тесты планируется завершить за полтора года в полевых условиях представителями Минобороны РФ.

"Высокоточные комплексы" передали модернизированные опытные образцы танка "Спрут-СДМ1" для государственных испытаний пресс-служба "Ростеха"

По результатам испытаний будет утверждена конструкторская документация на данный танк. Это позволит проекту получить литеру "О1". Она означает разрешение на серийное производство. Новый "Спрут-СДМ1" будет протестирован в морских условиях, на высокогорье, при температурных перепадах от -40 до +40 градусов по Цельсию. На каждом этапе проверки военные будут проводить стрельбы.

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Видео: YouTube / Военная Техника