Компания Caviar выпустила женский iPhone к 8 марта

Коллекцию посвятили героиням балетных постановок.

Российский производитель люксовых смартфонов и аксессуаров Caviar выпустил серию женских iPhone XS к 8 марта. Коллекция под названием Prima посвящена героиням балетных постановок "Лебединое озеро", "Спящая красавица" и "Баядерка": Одетте, Авроре и Никии. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Корпус iPhone XS Prima Odette украшен рисунком в виде лебединых перьев, 40 бриллиантами и 17 голубыми топазами. На задней панели Prima Nikiya красуется разноцветная кожа анаконды, 21 бриллиант и шесть рубинов. Дизайн Prima Aurora напоминает розовую пачку балерины, исполняющую роль Авроры, а золотой узор похож на золотую тиару принцессы.

На изготовление каждого корпуса уходит 12 дней. Цена смартфона серии Prima — от 369 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что в сети появился видеообзор смартфонов Sony Xperia 10 и Xperia 10 Plus.

Видео: caviar-phone.ru