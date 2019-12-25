В России создали "умную" мишень для ускоренного обучения меткой стрельбе

Разработка создана "Техмашем".

В России создали акустическую "умную" мишень для ускоренного обучения меткой стрельбе. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказали в пресс-службе "Ростеха". По данным государственного концерна, разработкой занимались сотрудники "Техмаша". Мишень способна анализировать скорость и координаты полета пули или другого снаряда, а после - транслирует данные на экран компьютера.

Установка фиксирует результаты стрельбы с темпом до 200 выстрелов в секунду. При стрельбе очередями рассчитывается средняя точка попадания. Разработка повышает эффективность обучения и точность корректировки огня пресс-релиз "Ростеха"

Известно, что заявленный образец не имеет аналогов в России. Он поддерживает беспроводную связь между оператором и датчиками на расстоянии в один километр. Параметры устройства дают возможность получать информацию о результативности произведенных выстрелов мгновенно, а также - корректировать стрельбу.

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