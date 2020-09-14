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В России создали первый женский экипаж на флоте

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Результаты эксперимента планируют отправить для изучения в Главное командование ВМФ.

В России создали первый женский экипаж патрульного катера на Черноморском флоте  флоте. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что члены экипажа прошли курсы общевойсковой подготовки, обучились специальностям командира катера, моториста-электрика и рулевого-сигнальщика. Также женщин обучили подготовке катера к выходу в море и безопасному управлению судном как в реальных условиях, так и на тренажёре. Военные прошли курсы практического гранатометания и стрельбы из штатного оружия.

Результаты эксперимента по созданию женского экипажа планируют отправить для изучения в Главное командование Военно-морского флота.

Ранее мы писали, что АПЛ Северного флота выполнила стрельбу в Баренцевом море.

Видео: YouTube / НТС Севастополь

Теги: вмф, женский экипаж, черноморский флот
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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