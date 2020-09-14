В России создали первый женский экипаж на флоте

В России создали первый женский экипаж патрульного катера на Черноморском флоте флоте. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что члены экипажа прошли курсы общевойсковой подготовки, обучились специальностям командира катера, моториста-электрика и рулевого-сигнальщика. Также женщин обучили подготовке катера к выходу в море и безопасному управлению судном как в реальных условиях, так и на тренажёре. Военные прошли курсы практического гранатометания и стрельбы из штатного оружия.
Результаты эксперимента по созданию женского экипажа планируют отправить для изучения в Главное командование Военно-морского флота.
Ранее мы писали, что АПЛ Северного флота выполнила стрельбу в Баренцевом море.
Видео: YouTube / НТС Севастополь
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