В России создали первый женский экипаж на флоте

Результаты эксперимента планируют отправить для изучения в Главное командование ВМФ.

В России создали первый женский экипаж патрульного катера на Черноморском флоте флоте. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что члены экипажа прошли курсы общевойсковой подготовки, обучились специальностям командира катера, моториста-электрика и рулевого-сигнальщика. Также женщин обучили подготовке катера к выходу в море и безопасному управлению судном как в реальных условиях, так и на тренажёре. Военные прошли курсы практического гранатометания и стрельбы из штатного оружия.

Результаты эксперимента по созданию женского экипажа планируют отправить для изучения в Главное командование Военно-морского флота.

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Видео: YouTube / НТС Севастополь