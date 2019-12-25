АПЛ Северного флота выполнила стрельбу в Баренцевом море

Экипаж использовал противолодочную ракету без боеголовки.

Атомная подводная лодка Северного флота выполнила стрельбу противолодочной ракетой в Баренцевом море. Об этом сообщили представители пресс-службы СФ. Военные отметили, что в качестве предполагаемого противника был задействован экипаж многоцелевой крейсерской АПЛ из другого соединения сил флота.Стоит отметить, что атака велась без использования боевой части оружия.

Противодействие подводникам оказывал экипаж многоцелевой крейсерской атомной подводной лодки другого соединения подводных сил Северного флота пресс-служба Северного флота

Напомним, что ранее 8 сентября экипажи АПЛ Северного флота в Баренцевом море отработали торпедную атаку в дуэльном варианте ведения боя.

Северный флот РФ следит за кораблями НАТО в Баренцевом море.

Фото: Piter.tv