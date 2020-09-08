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Северный флот РФ следит за кораблями НАТО в Баренцевом море

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Учения альянса проводятся под руководством эсминца США.

Северный флот РФ следит за кораблями НАТО в Баренцевом море. Об этом журналистам рассказали в Национальном центре управления обороной РФ. Чиновники отметили, что в мероприятиях североатлантического альянса принимают участие эсминец США Ross типа "Арли Берк", от Норвегии - фрегат Thor Heyerdahl, от Дании - патрульный самолет.

Силы и средства Северного флота приступили к слежению за действиями отряда боевых кораблей ОВМС НАТО во главе с эсминцем Ross ВМС США, зашедшего 7 сентября 2020 года в акваторию Баренцева моря

сообщение Национального центра

Ранее ВМС Великобритании заявил о том, что флот альянса в данном регионе продемонстрирует приверженность стран к свободной навигации. 

Видео: Youtube/Warship TV

Теги: баренцево море, нато, северный флот
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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