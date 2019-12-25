В России создали материал для защиты зданий от землетрясений

Материал уже был испытан.

Ученый Вятского государственного университета разработал вязкоупругий материал, который способен обеспечивать дополнительную сейсмическую безопасность зданий при землетрясениях. Этот материал не имеет аналогов в мире, сообщает пресс-служба университета.

Отмечается, что материал уже был испытан в Мадридском политехническом университете и получил высокую оценку ученых.

Так, ученый создал материал, соединяющий в себе жесткость, эластичность высокий тангенс угла механических потерь. Отличие в том, что этот материал способен саморасширяться.

Тонкая полоска материала помещается в полость между трубами демпфера путем нанесения на внутреннюю поверхность. При нагревании материал расширяется, соединяя трубы намертво. В результате на маленьких деформациях работает вязкоупругий материал, на больших – металлическая конструкция. Так воплощена идея создания вязкоупругого гистерезисного демпфера, – сказал ученый Юрий Юркин.

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