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В России создали комплекс для скрытой проверки людей в аэропортах

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Уже готов демонстрационный образец.

В России создали комплекс для скрытой проверки людей в аэропортах. Демонстрационный образец разработан на базе концерна "РТИ". Аппарат позволяет находить скрытые опасные объекты и запрещенные вещества. Об этом "РИА Новостям" рассказали в пресс-службе компании.

Впервые сканер досмотрового оборудования презентуют на публике с 11 по 13 февраля. Разработчики покажут новинку в Москве на форуме "Технологии безопасности". Использование образца позволит максимально сократить риски террористических угроз. Сканер повысит возможность таможенных, пограничных и силовых служб к пресечению контрабанды на территорию страны.

Известен принцип работы оборудования. Он функционирует в двухчастотном режиме. При помощи искусственного интеллекта определяет и различает потенциальную угрозу. Конструкционные способности техники позволяют размещать ее за пределами коридоров. В отличие от действующих систем, процесс досмотра не будет ионизирующим.

Ранее Piter.tv писал о том, что россиянам в аэропортах курортов Египта выделят отдельные выходы на посадку.

Теги: аэропорты, скрытая проверка
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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