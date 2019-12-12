Уже готов демонстрационный образец.

В России создали комплекс для скрытой проверки людей в аэропортах. Демонстрационный образец разработан на базе концерна "РТИ". Аппарат позволяет находить скрытые опасные объекты и запрещенные вещества. Об этом "РИА Новостям" рассказали в пресс-службе компании.

Впервые сканер досмотрового оборудования презентуют на публике с 11 по 13 февраля. Разработчики покажут новинку в Москве на форуме "Технологии безопасности". Использование образца позволит максимально сократить риски террористических угроз. Сканер повысит возможность таможенных, пограничных и силовых служб к пресечению контрабанды на территорию страны.

Известен принцип работы оборудования. Он функционирует в двухчастотном режиме. При помощи искусственного интеллекта определяет и различает потенциальную угрозу. Конструкционные способности техники позволяют размещать ее за пределами коридоров. В отличие от действующих систем, процесс досмотра не будет ионизирующим.

Ранее Piter.tv писал о том, что россиянам в аэропортах курортов Египта выделят отдельные выходы на посадку.