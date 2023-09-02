К 2030 году в России должен функционировать 241 аэропорт, включая 5 аэропортов в исторических регионах

Андрей Никитин сообщил о планах Минтранса России по развитию воздушных перевозок.

К 2030 году на российской территории должен функционировать 241 аэропорт. Соответствующее заявление участникам делового завтрака на форуме "Трснспортная неделя" сделал министр по транспорту Андрей Никитин. Он пояснил, что в список действующих воздушных гаваней страны в следующие пять лет войдут, в том числе, пять объектов, расположенных в исторических регионах. Речь идет об аэропортах в Мариуполе, Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне.

К 2030 году в России должен функционировать 241 аэропорт. Андрей Никитин, глава Минтранса России

Эксперт пояснил, что говорит о 225 действующих аэропортах, четырех новых аэродромах в Архызе, Шерегеше, Омск-Федоровке и Иркутске, пяти аэропортах в исторических регионах страны, а также семи аэродромах, временно закрытых сейчас для гражданской авиации.

Смольный объяснил резкое повышение стоимости парковки в центре Петербурга.

Фото и видео: Вконтакте / Транспортная неделя — 2025