В России создали альянс по борьбе с коронавирусом

Росздравнадзор уже одобрил использование этой системы в России.

В четверг, 19 марта, стало известно о том, что в России создали альянс по борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщили в ТАСС.

Известно, что в альянс по борьбе с пандемией вошли Российский фонд прямых инвестиций и Российский союз промышленников и предпринимателей, "Яндекс" и Mail.ru Group. Также к работе в организации будут подключены ведущие российские клиники и лаборатории.

Росздравнадзор одобрил соответствующий альянс.

Ранее мы сообщали о том, что Путин и Си Цзиньпин провели телефонные переговоры и обсудили пандемию.