Техника станет переходной между БМП-3 и бронемашинами будущего.

В России создадут новую боевую машину пехоты "Манул". Об этом журналистам "РИА Новостей" на военно-техническом форуме "Армия-2020" рассказал главный конструктор Специального конструкторского бюро машиностроения Сергей Абдулов. Эксперт пояснил, что образец продемонстрирован впервые. Техника еще разрабатывается в рамках инициативной опытно-конструкторской работы.

Используя современные технологические достижения, мы показываем возможность создания БМП с передним моторно-трансмиссионным отделением и необитаемым боевым модулем Сергей Абдулов, главный конструктор СКБМ

По словам специалиста, боевая пехотная машина"Манул" является переходным этапом между БМП-3 и бронемашинами будущего. Его шасси значительно модернизировано по сравнению с БМП-3. Там установлен более мощный двигатель до 660 лошадиных сил. Модуль оснащен 30 мм автоматической пушкой, а также прицельным комплексом и противотанковыми ракетами "Корнет-Э".

Подлодки проекта "Ясень-М" будут нести "Калибры-М" с дальностью от 4 тыс. км.

Видео: YouTube / Janes