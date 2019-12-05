Посетители столичного зоосада смогут увидеть манула Тимофея.

В Московский зоопарк вернулся зверь-талисман. Об этом сообщили представители организации на собственной странице в Facebook. Манул является символом столичного зоосада в течение 30 лет. Животного по кличке Тимофей можно найти в вольере на старой территории. Питомец живет в Москве уже семь лет.

Зверь в большую часть времени проводит в закрытой части вольера, где робко наблюдает за посетителями зоопарка. По словам сотрудника зоосада, сейчас животное начинает привыкать к новому пространству.

Напомним, что Тимофей появился на свет в Центре воспроизводства редких видов животных. Там проживают еще пятеро манулов. Животным создаются условия, близкие к естественным, благодаря чему они приносят потомство.

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