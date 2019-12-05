Девочку назвали Танго, мальчика - Марш.

В Московском зоопарке родились детеныши египетской летучей собаки. Об этом сообщили представители пресс-службы организации. Специалисты объяснили, что малыши нильского крылана появились на свет 22 июля. Зоологи назвали девочку Танго, а мальчика - Маршем.

Малыши родились абсолютно здоровыми. Сейчас они весят чуть больше 20 граммов. Еще около месяца детеныши крылана будут цепляться за своих мам и питаться их молоком Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка

Напомним, что в столичном зоопарке находится одна из самых старых колоний нильских крыланов. Первые животные данного вида прибыли в Москву в 1996 году из Роттердама. За это время смотрители зоопарка получили уже более 320 потомков. В павильоне "Ночной мир" поддерживается группа не больше 18-20 особей.

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Видео: ВКонтакте/ Московский зоопарк