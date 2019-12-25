В Ленинградском зоопарке появятся кенгуру Беннетта и игрунка

Их привезли с юга России.

В Пулково из Ростова-на-Дону прибыли кенгуру и игрунка. Животные отправятся в Ленинградский зоопарк. Об этом рассказала пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Петербургу, Ленобласти и Псковской области.

Вчера, 25 июня, животные прошли ветеринарный контроль. Нарушений при транспортировке не было выявлено, поэтому кенгуру и игрунка продолжили свой путь в зоопарк.

Как уточнили в пресс-службе, кенгуру Беннетта представляет собой вид древесный кенгуру, которые обитают на севере Австралии. Вес может достигать 14 кг. Игрунка обыкновенная, наоборот, очень легкая ― около 250 грамм. Обезьяны живут в лесах Бразилии.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Московском зоопарке родился детеныш капуцина плаксы.

Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по СПб, ЛО и Псковской области