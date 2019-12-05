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В Московском зоопарке родился детеныш капуцина плаксы

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Малышу еще не выбрали имя.

В Московском зоопарке родился детеныш капуцина плаксы. Об этом сообщили представители пресс-службы организации. 

Приматов называют так из-за специфического крика, похожего на плач ребёнка. Малыш капуцина родился в начале февраля...Пока его пол не удается определить, так как заботливая мама - самка Нори - редко отпускает его от себя

сотрудники столичного зоопарка

В Москве отметили, что детеныш капуцинов подрос, но продолжает питаться молоком матери. Большую часть времени он передвигается на ней. Малыш растет активным и постепенно начинает отбегать от родительницы. Он рискует пробовать взрослую еду и залезает на спины к братьям и сестрам. 

В настоящее время в Московском зоопарке находится девять капуцинов. Из них - один самец и две самки, остальные - их детеныши.

В Ленинградском зоопарке выбирают имя детенышу редкого львинохвостого макака.

Видео: ВКонтакте/ Московский зоопарк / Moscow zoo

Теги: капуцин плакса, московский зоопарк
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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