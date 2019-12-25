В Ленинградском зоопарке выбирают имя детенышу редкого львинохвостого макака

Малыш появился на свет в конце апреля.

Сотрудники Ленинградского зоопарка обратились к петербуржцам с просьбой подсказать имя для детеныша семьи львинохвостых макак. Как сообщили в пресс-службе зверинца, малыш макак Алисы и Дамана появился на свет 28 апреля.

В зоопарке рассказали, что Дамана привезли в Петербург из Парижа и уже в октябре познакомили самца с Алисой. Долгожданное потомство обезьян появилось весной. Львинохвостые макаки или вандеру считаются редкими животными и занесены в Красную книгу. Совсем недавно сотрудники зверинца выяснили, что детеныш оказался мальчиком: на определение пола потребовалось время, поскольку после рождения малыш постоянно был рядом с мамой. Сейчас маленький самец стал активным и игривым, пробует забираться на дерево и выкапывает из земли червяков. Мама Алиса держит ситуацию под контролем и прижимает сынишку к себе, когда к вольеру кто-то подходит. Отец Даман пока не принимает участия в воспитании малыша.

В официальном Instagram зоопарка можно предложить имя для маленького макака до 8 июля. Сотрудники попросили придумать французское имя, чтобы отдать дань родине Дамана. Уже 10 июля объявят результат.

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Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка