Петербуржцам рассказали, каких животных не нужно трогать

Многие не знают, что, к примеру, птенцы рано покидают свои гнезда и трогать слетка нельзя.

Петербуржцам рассказали, каких животных не стоит трогать. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на Ленинградский зоопарк.

Многие не знают, что, к примеру, птенцы рано покидают свои гнезда и трогать слетка нельзя. Люди часто думают, увидев птенцов дроздов, ворон или скворцов, что им нужна помощь. Но это не так, за слетками смотрят родители. Но если рядом будут люди, они побоятся подлетать.

Также не стоит трогать зайчат, так как его мама 1-2 раза в день приносит ему еду, а запах человека может отпугнуть её.

Еще один зверек, который часто страдает от чрезмерного людского внимания – это еж. Не стоит брать ежа в дом в качестве домашнего любимца. Ленинградский зоопарк

Ежи будут мешать спать по ночам, а кормить их придётся улитками, насекомыми и червями.

На дачные участки может прискакать серая жаба. Некоторые считают, что эти жабы поедают клубнику и могут оставить на руках бородавки. На самом деле жаба поедает насекомых, их личинок, слизней, она охотится только на двигающуюся добычу.

На видео показали, как ладожская нерпа пьет "по-настоящему" воду.

Фото: Ленинградский зоопарк