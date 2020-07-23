Узнать их пол можно будет только через год.

В Московском зоопарке родились три птенца полярной совы. Об этом сообщили представители пресс-службы столичного зоопарка. По словам специалистов, малыши уже научились самостоятельно брать пищу. Они могут глотать мышей, если жертвы будут находиться поблизости.

Три птенца полярной совы вылупились около месяца назад. Сейчас они немного подросли и вышли из гнезда пресс-служба Московского зоопарка

Эксперты напомнили, что взрослое оперение у деток сов появится ближе к зиме. Пол птенцов можно будет определить не раньше, чем через год. Сейчас малыши представляют собой пушистые серые комочки с большими желтыми глазами. Позже они получат белоснежный окрас как их родители.

У Руслана и Людмилы в Ленинградском зоопарке появился птенец.

Видео: ВКонтакте/ Московский зоопарк