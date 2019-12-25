У Руслана и Людмилы в Ленинградском зоопарке появился птенец

Увидеть семейство можно во внешнем вольере павильона "Тропический дом" рядом с козлиной горкой.

У пары лебедей из Ленинградского зоопарка – Руслана и Людмилы – 5 июля вылупился птенец. Об этом сообщила пресс-служба зоопарка.

В зоопарке рассказали, что Людмила села на гнездо еще 27 мая и провела на нем 40 дней. Все это время самец оберегал ее. Несколько дней назад сотрудники зоопарка увидели две скорлупки, выпавшие из гнезда. Однако птенец не показался сразу, а прятался около матери.

Взрослым и полностью самостоятельным лебедёнок станет в три года. Увидеть семейство можно во внешнем вольере павильона "Тропический дом" рядом с козлиной горкой.

Ранее в Ленинградском зоопарке рассказали о новых правилах работы.

Фото: ВК/ ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗООПАРК