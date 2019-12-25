В Ленинградском зоопарке рассказали о новых правилах работы

Нужно будет надевать маски и соблюдать дистанцию.

В воскресенье, 28 июня, сотрудники Ленинградского зоопарка рассказали о новых правилах работы, которые будут действовать для посетителей с завтрашнего дня. Правила опубликовали на официальной странице зоопарка в социальной сети "Вконтакте".

Войти в зоопарк можно будет только через центральных вход, а выйти лишь через павильон "Экзотариум". Во всех павильонах нужно будет обязательно надевать маски. Также на территории нанесли специальную разметку, которая поможет не забывать о дистанции в 1,5 метра.

Отмечается, что цены на билеты остались прежними.

Ранее мы писали, что Ленинградский зоопарк ждет первых посетителей.

Фото: vk.com/spbzoopark