Подлодки проекта "Ясень-М" будут нести "Калибры-М" с дальностью от 4 тыс. км

На форуме "Армия-2020" рассказали о создании ракет "Калибры-М".

Российские подлодки проекта "Ясень-М" будут нести "Калибры-М" с дальностью от 4 тысяч километров. Об этом журналистам ТАСС рассказал собственный источник в оборонно-промышленном комплексе на форуме "Армия-2020". Специалист рассказал, что заложенные 20 июля на Севмаше многоцелевые атомные "Воронеж" и "Владивосток" проекта 885М "Ясень-М" будут являться первыми носителями принципиально новых ракет.

Ракеты "Калибры-М" смогут доставлять к цели осколочно-фугасную или ядерную боевую часть. Строящиеся подлодки будут лучше подготовлены к миссии неядерного стратегического сдерживания по сравнению с предшественниками.

Напомним, что субмарины "Владивосток" и "Воронеж" должны быть спущены на воду в 2024 и 2025 годах. Военно-морской флот России получат АПЛ в рамках действующей государственной программы вооружений до конца 2027 года.

В США рассказали об экстремальных подлодках России.

Видео: YouTube / musson333