Лариса Фальковская рассказала о планах Минпросвещения.

В России создадут единый подход к профилактике девиантного поведения детей. Об этом в рамках круглого стола в Общественной палате рассказала представитель департамента по государственной политике в сфере защиты прав несовершеннолетних.

Сейчас перед нами как перед министерством... в рамках проекта "Патриотическое воспитание" поставлена задача создания единого межведомственного подхода в вопросах профилактики девиантного поведения детей и подростков. Лариса Фальковская, эксперт

По информации спикера, Минпросвещения РФ инициирует массовое повышение квалификации педагогов. Для преподавателей также будут организованы профильные конкурсы и конференции. Вопрос будет находиться на контроле НКО. С 2022 года будет сформирован открытый реестр НКО, которые занимаются выявлением и урегулированием проблем безнадзорности и правонарушений среди совершеннолетних граждан.

Минпросвещения подготовило проект новых правил русской орфографии и пунктуации.

Фото и видео: Общественная палата Российской Федерации