Минпросвещения подготовило проект новых правил русской орфографии и пунктуации

В министерстве напомнили, что сейчас русский язык опирается на "Правила русской орфографии и пунктуации" 1956 года.

Министерство просвещения заявило о планах актуализировать правила орфографии и пунктуации русского языка. Проект постановления правительства с пояснениями опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что в настоящее время русский язык опирается на "Правила русской орфографии и пунктуации", которые были утверждены в 1956 году.

За это время в формулировках правил обнаружился ряд существенных пропусков и неточностей. Кроме того, произошли изменения, расшатывающие правила правописания. из проекта постановления правительства РФ

Авторы проекта подчеркивают, что за более чем 60 лет появилось много новых слов и конструкций, написание которых существующими правилами не регламентировано. К таким словам, например, относятся: дилер, офшор, дефолт, риелтор, лоукостер, каршеринг и другие.

Кроме того, в русском языке появились единицы, стоящие на грани между словом и частью слова: мини, миди, аудио, медиа. Отмечается, что в "Правилах" от 1956 года нет сведений об их верном написании – слитно или через дефис.

В министерстве подчеркнули, новый свод сделает правила более полными и соответствующими современному состоянию русского языка. Документ планируют доработать до конца текущего года.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил сократить число контрольных и проверочных работ в школах.

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