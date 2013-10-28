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Путин поручил сократить число контрольных и проверочных работ в школах
Сегодня, 21:06
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Путин поручил сократить число контрольных и проверочных работ в школах

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Также глава государства поручил подумать над совершенствованием системы оплаты труда педагогов.

Президент РФ Владимир Путин во время заседания президиума Госсовета поручил сократить число контрольных и проверочных работ в школах.

Президент отметил, что важно проработать вопрос качественного контроля знаний, при этом убрав лишние испытания. Такая задача поставлена перед Рособрнадзором и Минпросвещения.

Также глава государства поручил подумать над совершенствованием системы оплаты труда педагогов.

Ранее Путин поблагодарил лидеров предвыборного списка "Единой России".

Фото: pexels

Теги: путин, школа
Категории: Лента новостей, Новости России,

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