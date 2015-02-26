Путин поблагодарил лидеров предвыборного списка "Единой России"

Он поблагодарил их за высокие результаты выборов.

Президент России Владимир Путин поблагодарил за высокие результаты выборов лидеров предвыборного списка "Единой России".

Хочу вас поздравить с убедительной победой "Единой России" на выборах в Государственную думу VIII созыва. Владимир Путин, президент РФ

Глава государства отметил, что партия продемонстрировала стремление к развитию и обновлению.

С 17 по 19 сентября в России проходили выборы в Госдуму. "Единая Россия" набрала 49,82% голосов, КПРФ – 18,93%, ЛДПР – 7,55%, "Справедливая Россия — Патриоты – За правду" – 7,46%, "Новые люди" – 5,32%. Все партии будут представлены в новом созыве Госдумы.

Также Путин призвал кабмин плотно работать со всеми фракциями Госдуме.

Видео: kremlin.ru