Путин призвал кабмин плотно работать со всеми фракциями Госдуме

Путин напомнил, что в парламенте будут работать депутаты от пяти партий.

Правительству России нужно плотно работать со всеми фракциями нового созыва Госдумы. С таким заявлением президент РФ Владимир Путин выступил перед руководством правительства.

Я прошу вас плотно работать со всеми фракциями, быть внимательными к обращениям парламентариев и их депутатским запросам. Владимир Путин, президент России

Путин напомнил, что в парламенте будут работать депутаты от пяти партий –"Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия - За правду", ЛДПР, "Новые люди". Пятая фракция появилась впервые с 1999 года.

Владимир Путин также заявил, что правительство вместе с Госдумой должны будут сделать все, чтобы "народная программа" победившей на выборах "Единой России" была максимально реализована.

В конце прошлой недели ЦИК России признал выборы в Госдуму состоявшимися и действительными.

Видео: kremlin.ru