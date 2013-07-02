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Путин призвал кабмин плотно работать со всеми фракциями Госдуме

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Путин напомнил, что в парламенте будут работать депутаты от пяти партий.

Правительству России нужно плотно работать со всеми фракциями нового созыва Госдумы. С таким заявлением президент РФ Владимир Путин выступил перед руководством правительства.

Я прошу вас плотно работать со всеми фракциями, быть внимательными к обращениям парламентариев и их депутатским запросам.

Владимир Путин, президент России

Путин напомнил, что в парламенте будут работать депутаты от пяти партий –"Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия - За правду", ЛДПР, "Новые люди". Пятая фракция появилась впервые с 1999 года.

Владимир Путин также заявил, что правительство вместе с Госдумой должны будут сделать все, чтобы "народная программа" победившей на выборах "Единой России" была максимально реализована.

В конце прошлой недели ЦИК России признал выборы в Госдуму состоявшимися и действительными.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, выборы, правительство, фракции
Категории: Новости России, Тема дня, Лента новостей,

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