Путин призвал кабмин плотно работать со всеми фракциями Госдуме

Правительству России нужно плотно работать со всеми фракциями нового созыва Госдумы. С таким заявлением президент РФ Владимир Путин выступил перед руководством правительства.
Я прошу вас плотно работать со всеми фракциями, быть внимательными к обращениям парламентариев и их депутатским запросам.
Владимир Путин, президент России
Путин напомнил, что в парламенте будут работать депутаты от пяти партий –"Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия - За правду", ЛДПР, "Новые люди". Пятая фракция появилась впервые с 1999 года.
Владимир Путин также заявил, что правительство вместе с Госдумой должны будут сделать все, чтобы "народная программа" победившей на выборах "Единой России" была максимально реализована.
В конце прошлой недели ЦИК России признал выборы в Госдуму состоявшимися и действительными.
Видео: kremlin.ru
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