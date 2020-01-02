В России упали продажи новогодних товаров

С 15 ноября по 6 декабря россияне купили в полтора раза меньше елочных игрушек.

В этом году эксперты отметили сокращение продаж новогодних товаров. Об этом свидетельствуют данные "Платформы ОФД", сообщили "Известия".

С 15 ноября по 6 декабря россияне купили в полтора раза меньше елочных игрушек. Спрос на гирлянды упал на четверть. Ещё на 12% сократился спрос на искусственные ёлки, на мишуру – на 47%. И только на 15% увеличились продажи ёлочных звёзд.

Директор по продуктам на данных "Платформы ОФД" Дмитрий Батюшенков считает, что у россиян из-за отсутствия снега нет новогоднего настроения, поэтому они не покупают праздничные украшения заранее.

Невролог: гирлянды могут спровоцировать приступ эпилепсии даже у здоровых людей.