Прожиточный минимум в России хотят снизить

Инициаторы проекта объясняют это падением цен на продукты питания.

Минтруд предложил проект приказа о величине прожиточного минимума за III квартал 2019 года. Согласно документу, предлагается снижение показателей по отношению к II кварталу на 1,5% для трудоспособных граждан и детей и на 1,6% для пенсионеров. Об этом сообщила "Российская Газета".

Инициаторы проекта объясняют это падением цен на продукты питания. То есть выплаты составят 11 012 рублей. ПМ для трудоспособного населения составит 11 942, для пенсионеров – 9090, для детей - 10 838 рублей.

В пояснительной записке отмечается, что подешевели овощи и картофель, которые занимают значительную часть потребительной корзины. Например, в третьем квартале капуста стала стоить меньше на 50,7%, лук — 24,1%, морковь — 18%, свёкла — 13,3%.

Глава Счетной палаты: "В России нет бедных пенсионеров".

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