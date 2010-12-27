Глава Счетной палаты: "В России нет бедных пенсионеров"

Сейчас прожиточный минимум равен 8 846 руб.

Выступая в Госдуме, глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что российских пенсионеров нельзя называть бедными, так как государство всегда доплачивает им до прожиточного минимума. Об этом сообщил RNS.

Поскольку им всегда есть доплата до прожиточного минимума пенсионера, то есть пенсионеры у нас выведены из группы бедных раз и навсегда Алексей Кудрин

Согласно опубликованному проекту федерального бюджета на следующий год, прожиточный минимум пенсионеров составит 9 311 рублей. Сейчас ПМ равен 8 846 руб.

Ранее ПФР опубликовал данные о средней пенсии в регионах.

Фото: Piter.TV