ПФР опубликовал данные о средней пенсии в регионах

Больше всего получают пенсионеры с Чукотки, а меньше - из Ингушетии.

Пенсионный фонд России опубликовал данные о средней пенсии в регионах. Больше всего получают жители Чукотского автономного округа, Камчатки, Магаданской и Мурманских областей, Якутии. В регионе-лидере зафиксированы пенсии в размере 24,3 тысяч рублей. Эксперты объясняют такие высокие показатели тем, что в северных субъектах страны действуют повышенные коэффициенты.

В антирейтинг попали Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Калмыкия и Ингушетия. В этих регионах пенсии варьируются от 10,9 до 12,1 тысяч ежемесячно.

В среднем по России пожилые жители довольствуются 14,2 тысячами рублей. Показатель увеличился на 6 процентов по сравнению с 2018 годом.

Ранее Piter.tv писал о том, что в 2020 году социальные пенсии россиян проиндексируют на 7%.

Видео: YouTube/CareerOneStop